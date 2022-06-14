Соседка погибшей в Челябинске семьи рассказала, что 12‑летний мальчик выпал из окна сам

По словам очевидцев, мать перед трагедией просила о помощи

Корреспонденты ОТВ поговорили с соседями 38-летней женщины, которая сбросила своих сыновей из окна 6-го этажа. Очевидцы рассказывают, что погибшая сбросила младшего сына, потом сама выпала из окна.

«Все происходило на наших глазах. Девушка стала звать на помощь в 23:15, я вызвала полицию, через 20 минут скорую, потом снова полицию, после того как она выбросила ребенка. Потом случился пожар в квартире. Я вызвала пожарных. Потом снова скорую, так как она выбросилась. И уже потом старший мальчик выпал из окна», — рассказала очевидица.

Тем не менее, по версии следствия, женщина расправилась с двумя сыновьями самостоятельно. Трагедия случилась сегодня ночью. После падения 3-летний мальчик скончался на месте, 12-летний подросток находится в реанимации.

Полицейские вызвали пожарных, чтобы проникнуть в квартиру на Богдана Хмельницкого в Челябинске. В коридоре квартиры пожарные обнаружили небольшой очаг возгорания.



Сосед погибшей рассказал о ее отношении к детям. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве.