Соседи рассказали о семье мальчика, пострадавшего от нападения рецидивиста в челябинском дворе

Ребенок возвращался с тренировки

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Сегодня утром тихий двор по улице Дегтярева на ЧМЗ загудел — люди осуждают вчерашний кошмарный инцидент с нападением рецидивиста на 11-летнего мальчика. Окровавленного ребенка в кустах нашел 35-летний Андрей Напалков. Сегодня он стал буквально героем дня, передает журналист ИА «Первое областное» с места происшествия.

Мужчина увидел раненого ребенка в кустах у пятиэтажки напротив. Было уже темно, Андрей возвращался из магазина домой.

«И, как назло, рядом никого не было. Ни души. Обычно много людей. А в такой страшный момент — никого», — рассказал челябинец.

«Ему было очень больно, он был напуган. Крови было много. Он скулил, звал маму и все время пытался от меня куда-то уйти. Я говорил: „Терпи, ты герой, ты молодец“», — Андрей до сих пор не может прийти в себя от ночного ЧП.

Герой дня Андрей Напалков стесняется говорить на камеру и подчеркивает, что ничего сверхъестественного не сделал. Поступил так, как поступил бы, на его взгляд, любой здравомыслящий человек.

Челябинцев поразило нападение мужчины с ножом на ребенка. В соцсетях они рассказывают, что до происшествия его видели в местном магазине. Он пытался показать нож из кармана куртки, но, видимо, не решился.

Мы попытались поговорить с семьей пострадавшего мальчика, однако дома никого не оказалось. ИА «Первое областное» удалось дозвониться до мамы пострадавшего.

«Сейчас с ним хорошо, находится в обычной палате, я с ним. Когда выпишут, не знаем. Сильно напуган до сих пор. Напал на сына спереди. Сын его не знает, никогда раньше не видел», — рассказала ИА «Первое областное» женщина.

Соседи, шокированные происходящим, говорят о семье только хорошее. В полной семье воспитываются четверо детей: два мальчика и две девочки, одна из которых — новорожденная.

«Семья благополучная, непьющая, полная» — так отзываются соседи о родителях мальчика. «Сейчас долго светло, дети гуляют, мальчик был в секции», — сказала соседка семьи.

О происшествии соседи узнали утром из домового чата. Обсуждают мужчину, ранившего ребенка.

«Поймали? Ну и все, сейчас пойдет на зону», — говорит один из старожилов дома по Дегтярева.

Напомним, 37-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в нападении на ребенка, задержали через 20 минут после случившегося. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

По счастливой случайности рядом оказался Андрей Напалков, ранее он рассказал ИА «Первое областное» о том, как все произошло. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина отважного мужчину наградят.

Репортаж с места ЧП смотрите в нашем телеграм-канале.

Авторы: Анастасия Посохова, Анна Махнина