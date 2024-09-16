Соседи напавшего на одноклассников челябинского школьника рассказали о его семье

Мальчик ранил четырех человек

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Сегодня, 16 сентября, в филиале челябинской школы № 68 ученик седьмого класса ранил ножом 13-летнюю девочку, еще одну ударил молотком, ранил учительницу и одноклассника. Соседи нападавшего рассказали ИА «Первое областное» о семье подростка.

«Нормальные, обычные люди. Тысячу лет уже живем здесь, много лет знаем друг друга. Абсолютно адекватные — не пьют, не курят», — рассказал сосед.

Еще одна соседка — а в трехэтажном доме на Вагнера мало квартир, и все друг друга знают — говорит, что не видела, чтобы мальчик гулял один.

«Утром уходили все вместе, родители на работу, его с собой, отводили сами. Очень приветливые люди», — отметила женщина.

Известно, что отец мальчика работает на заводе, мать — в поликлинике.

После следственных действий в квартире семьи родителей подростка увезли на допрос.

Мама одной из учениц школы № 68 рассказала ИА «Первое областное», что над мальчиком регулярно издевались сверстники, а за несколько дней до ЧП одноклассница раскрасила его лицо косметикой. Родственники пострадавших тем временем сообщали, что никаких конфликтов между детьми не было.

«Он был тихим всегда. Знаю, что последние два месяца лежал в психдиспансере. Но никакой агрессии с его стороны не замечала», — рассказала женщина.

В Челябинске перевели на усиленный режим охранников общеобразовательных организаций после ЧП в 68‑й школе.



Известно, что серьезно пострадали две девочки. Их прооперировали. Учительница биологии, а также еще один мальчик получили ранения и находятся в больнице. Подробнее читайте здесь и в нашем телеграм-канале t.me/odinobl.