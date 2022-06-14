Сосед выбросившей детей из окна челябинки рассказал о ее отношении к сыновьям

Погибшая работала в детском саду

Корреспонденты ОТВ выехали на место ночной трагедии — к дому № 38 на улице Богдана Хмельницкого. Из окна 6-го этажа 38-летняя Люция Васильева сбросила своих 3-летнего и 12-летнего сыновей, а потом покончила с собой. Сосед погибшей рассказал о ее отношении к детям.

«Она хорошая женщина была, положительная. В детском саду работала, всегда улыбчивая, здоровалась. Детей она обожала своих, я это точно знаю. Что-то внутри семьи случилось, разлад сильный с мужем, вот и пошла на такое. Но это не из злости на детей. Она адекватна была», — рассказал мужчина.

Напомним, трагедия случилась минувшей ночью. После падения 3-летний мальчик скончался на месте, 12-летний подросток находится в реанимации.

На фото, которое мы получили от очевидцев, отец погибшего мальчика плачет над телом сына.