Сосед-шизофреник напал на челябинку в подъезде и нанес ей пять ударов в голову

По решению суда его отправили на принудительное лечение только через несколько месяцев

В Челябинске больного шизофренией и опасного мужчину отправили на принудительное лечение после вмешательства уполномоченного по правам человека. В телеграм-канале омбудсмен Юлия Сударенко рассказала, как осужденный напал на свою соседку в подъезде, угрожал убийством и избивал. Даже после суда женщина несколько месяцев не могла попасть к себе домой, опасаясь за свою жизнь.

«Подбежал в подъезде со словами „Убью тебя!“. Нанес не менее 5 ударов в голову. Повалил на лестничную площадку и нанес не менее 4 ударов ногами, перекрыл доступ кислорода, продолжая наносить удары, не прекращая высказывать угрозу убийством»,— эти выдержки из суда процитировала Юлия Сударенко.

Челябинка попросила защиты у омбудсмена от страдающего шизофренией соседа. В тот роковой день она смогла вырваться и позвать на помощь. Но женщина потом несколько месяцев не могла вернуться к себе домой, так как мужчина продолжал жить в своей квартире.

«Поскольку мужчина психически болен, от уголовной ответственности он был освобожден и по решению суда направлен на принудительное лечение в психиатрическое учреждение, куда добровольно так и не явился (на период следствия он не был взят под стражу)», — поясняет омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка связалась с полицией, и уже через несколько часов осужденного доставили в больницу.

«Я билась во все возможные двери, а вы помогли мне меньше чем за сутки после моего обращения. Благодаря вашей отзывчивости и человечности я наконец-то могу вернуться домой!» — поблагодарила пострадавшая челябинка.