Сосед по палате оформил кредит на жителя Златоуста

Подозреваемого в мошенничестве задержали полицейские

В Златоусте пациент городской больницы оформил кредит на своего соседа по палате. Мужчина, получив несколько сообщений с требованиями вернуть деньги, обратился в полицию. Подозреваемого задержали, сообщили 17 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

34-летний златоустовец рассказал полицейским, что находился в больнице, когда вдруг ему на электронную почту начали поступать сообщения с требованиями вернуть займ в размере 54 тысяч рублей. При этом он заверил правоохранителей, что кредит не брал.

Как оказалось, займ на имя мужчины оформил 32-летний сосед по палате. Получив путем обмана данные потерпевшего, он ввел их на сайте одной из кредитных организаций, при этом номер телефона указал свой.

«В отношении подозреваемого отделом дознания ОП „Новозлатоустовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет»,— сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.