Сообщение о задымлении в школе поступило челябинским пожарным

На момент прибытия спасателей учеников успели эвакуировать из здания.

Накануне вечером челябинские пожарные получили вызов о задымлении в школе, расположенной по улице Елькина. Не медля ни минуты, спасатели сразу же отправились на место ЧП. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

До прибытия пожарных администрация школы сразу же эвакуировала всех учеников и персонал. Выяснив, что дым идёт из санитарной комнаты, расположенной на втором этаже, представители школы воспользовались огнетушителем и ликвидировали возгорание.

«Прибывшие силы и средства противопожарной службы обнаружили тление бумаги в мусорном бачке. Наиболее вероятной причиной случившегося могла послужить шалость с огн`м. Для установления виновных на месте работают сотрудники полиции»,— прокомментировали в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Учебный процесс решено было не продолжать, и учеников отправили по домам.