Сообщение о минировании не сорвало производство на ЧЭМК

На предприятии эвакуировали 400 сотрудников

Представители Челябинского электрометаллургического комбината прокомментировали эвакуацию сотрудников, которая прошла сегодня, 4 марта. Днем на предприятие поступил звонок о минировании, в здании работали сотрудники УФСБ и полиции. Производство работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе комбината.

«В связи с получением анонимного сообщения о минировании здания сотрудники управления ЧМК были оперативно эвакуированы. После проверки здания соответствующими службами, сотрудники вернулись в офис. Производство работает в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе ПАО «ЧМК».

Напомним, ранее в Челябинской области поступали массовые сообщения о минировании в образовательные учреждения.