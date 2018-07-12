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/ Больше 50 детей эвакуировали из санатория в Аргаяшском районе

Больше 50 детей эвакуировали из санатория в Аргаяшском районе

В здании вспыхнул пожар.
сегодня в 09:40
  |  Происшествия

В санатории «Солнышко» Аргаяшского района вчера, 11 июля, прошла массовая эвакуация. В вечернее время спецслужбы приняли вызов с сообщением о возгорании. Предварительно, пламя занялось в камере хранения, но могло перекинуться на остальную часть здания. Потребовалась срочная эвакуация находящихся в санатории детей — 52 человек.

11 июля в 21:00 получено сообщение о пожаре. Информация передана в пожарную часть. — сообщили сайту «Первый областной» в ЕДДС Аргаяшского района.

Отметим, что сейчас в санатории все спокойно.

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