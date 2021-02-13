Сокращения на ЮУЖД заинтересовали прокуратуру

Руководители станций железной дороги получили предостережения

Уральская транспортная прокуратура проверила информацию о сокращении сотрудников станций железной дороги в Челябинской области.

«Установлено, что в Путевой машинной станции № 176 из 75 человек, подлежащих сокращению, 17 работников не согласились с переводом на другую должность. В Путевой машинной станции № 42 — из 67 человек, подлежащих сокращению, 22 работника свое согласие на перевод на другую должность не дали»,— говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

По итогам проверки руководителям станций вынесены предостережения с целью недопущения нарушения прав работников.

В пресс-службе ЮУЖД сообщили, что «информация о планируемом увольнении 142 сотрудников путевых машинных станций № 42 ст. Чурилово, № 176 ст. Челябинск, № 173 ст. Златоуст не соответствует действительности».

Однако, в Южно-Уральской дирекции по ремонту пути (структурном подразделении Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО «РЖД») произошли организационно-штатные изменения, которые затронули 142 работника. Из них 103 сотрудника остаются работать на предприятии и переводятся на новые должности (в связи с переименованием, объединением цехов, изменением технологии работ и пр.). 39-ти работникам, чьи должности исключены из штатного расписания, предложены вакантные должности рабочих профессий, в том числе на других предприятиях Южно-Уральской железной дороги.

«Мероприятия, связанные с изменением штатного расписания, осуществляются в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. Решение принимаются с соблюдением всех прав и гарантий работников, с учетом выполнения производительности труда и квалификации каждого работника (ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации)»,— говорится в сообщении пресс-службы ЮУЖД.