/ Челябинка обвиняет сотрудников соцзащиты в хищении ее ребенка

В момент изъятия школьника из семьи его мама собирала в саду урожай.

В редакцию сайта «Первый областной» обратилась жительница Металлургического района Челябинска. взволнованная женщина утверждает, что сотрудник службы социальной защиты и полицейские проникли в ее квартиру без присутствия собственницы, чтобы забрать 10-летнего ребенка в приют. В этот момент женщина собирала урожай в своем саду. По ее словам, она отсутствовала всего три часа.

Сотрудница опеки проникла без моего ведома ко мне в квартиру, продолжительное время находилась там с моим 10-летним ребенком. Не дав ребенку сообщить родителям, самовольно решила похитить ребенка при помощи сотрудников полиции и инспектора ПДН, вызвав следующих для отправки ребенка в социально-реабилитационный центр. — сообщает сайту 1obl.ru Дарья Рыжова.

В службе социальной защиты района подтвердили факт изъятия ребенка из семьи и его отправку в социально -реабилитационный центр.

Ребенок в присутствии сотрудников полиции и сотрудника социальной защиты был доставлен в приют в связи с тем, что условия его проживания не соответствовали нормальным условиям проживания. Это стандартная процедура. — прокомментировали сайту «Первый областной» в соцзащите Металлургического района.

Челябинка утверждает, что ей не дают видеться с ребенком. А полиция якобы не принимает ее заявление. По информации сайта «Первый областной» сейчас школьник находится в социально-реабилитационном центре на ЧМЗ. Мы следим за развитием событий.