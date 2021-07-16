Собственники садов под Копейском пожаловались на скандальное поведение бывшего председателя товарищества

Южноуральцы считают, что Фатхитин Зайнуллин хочет захватить СНТ и установить свои порядки

Собственники участков в некоммерческом товариществе «Любитель» в Старокамышинске боятся за жизнь и здоровье председателя и бухгалтера, а также за будущее всего сада. По словам владелицы участка в «Любителе» Ольги Н., сегодня, 16 июля, бывший председатель Фатхитин Зайнуллин вместе со своим напарником Дмитрием Штарком ворвались в правление.

«Садоводы все на работе, помочь некому. Нагрянули в правление, прессовали нынешнего председателя Владимира Щербакова, бухгалтера. Она вообще последний день работает, потому что боится», — рассказала Первому областному информагентству женщина.

По ее словам, во время своего председательства в СНТ Фатхитин Зайнуллин собирал деньги с садоводов на различные нужды без предоставления отчетов.

«Также он собирал деньги на новую ЛЭП с каждого участка по восемь тысяч рублей. Ни денег, ни ЛЭП. Одни долги перед „Уралэнергосбытом“ на 2,5 миллиона», — продолжила женщина.

Сегодня экс-председатель пришел в правление со своим знакомым Дмитрием Штарком.

«Нетрудно даже в Сети посмотреть, что Штарк неоднократно судим. Его Зайнуллин специально натравил на нынешнее правление, чтобы зашугать. Также этот Штарк угрожает садоводам, есть факт порчи имущества. Заявление в полицию писали. Пока нет результатов», — поделилась Ольга Н.

Садоводы полагают, что Зайнуллин и Штарк намерены выкупить за бесценок заброшенные участки, а потом перепродать их по завышенной цене.

«В полиции сейчас находится много заявлений, касающихся СНТ „Любитель“. Есть в работе и уголовное дело. Каждый случай нужно разбирать отдельно», — сообщили ИА «Первое областное» в региональном ГУ МВД.

Завтра, 17 июля, в 12 часов садоводы намерены устроить собрание на территории СНТ с участием СМИ.