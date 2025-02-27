Снежинские полицейские вернули пенсионерке 470 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Женщину обманули по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Снежинские полицейские задержали в Челябинске 34‑летнего мужчину, принимавшего участие в мошеннической схеме. Мужчина похитил у 86‑летней пенсионерки 470 тысяч рублей. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным следствия, женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленница сообщила о якобы совершенном дочерью потерпевшей ДТП с пострадавшим и потребовала денежных средств для предотвращения возбуждения уголовного дела. Испытывая страх и замешательство, пенсионерка собрала требуемую сумму и передала ее курьеру, прибывшему за деньгами.

«Подозреваемый житель Копейска с неоднократной судимостью был задержан сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции в Челябинске. Как выяснилось в ходе следствия, мужчина нашел в интернете объявление о легком заработке, заключавшемся в доставке и перечислении денежных средств на указанные счета, с оставлением себе части суммы в качестве вознаграждения», — рассказали в региональном полицейском главке.

Деньги потерпевшей вернули.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.

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