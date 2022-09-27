О смерти Бориса Моисеева рассказал арт-директор артиста, уточняет РИА «Новости». В последнее время здоровье артиста сильно пошатнулось, он восстанавливался после инсультов.
Борис Моисеев известен советской и российской публике как певец, хореограф, актер не раз становился лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон». В 2006 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.
Борис Моисеев известен советской и российской публике как певец, хореограф, актер не раз становился лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон». В 2006 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.