СМИ сообщили о смерти известного артиста Бориса Моисеева

Певец скончался на 69-м году жизни

О смерти Бориса Моисеева рассказал арт-директор артиста, уточняет РИА «Новости». В последнее время здоровье артиста сильно пошатнулось, он восстанавливался после инсультов.



Борис Моисеев известен советской и российской публике как певец, хореограф, актер не раз становился лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон». В 2006 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.