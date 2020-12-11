Смертельное ДТП произошло на трассе в Саткинском районе

Один из водителей погиб на месте.

Около четырёх часов дня 10 декабря на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе произошло страшное ДТП. На 1 706 километре автодороги Москва — Челябинск автомобиль «Хонда Джаз» под управлением водителя, 1955 года рождения, выехал на встречную полосу для совершения обгона. В ГИБДД России по Челябинской области заявили, что обгон в этом месте разрешён.

«„Хонда“ при совершении обгона совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем УАЗ, под управлением водителя 1978 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В результате столкновения с «буханкой» водитель компактной «Хонды» от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель УАЗа, 1980 года рождения, получил травмы и был доставлен в больницу.