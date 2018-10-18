/ 17-летний парень смертельно отравился таблетками в Челябинске

Подросток принял препараты на вечеринке с друзьями.

Несовершеннолетний школьник умер в Челябинске после «тусовки». По предварительной информации, 17-летний подросток отдыхал с друзьями в квартире Курчатовского района. Предположительно, молодые люди распивали алкоголь, а потом решили принять сильнодействующий релаксант, который действует как наркотическое средство. Доза оказалась слишком сильной для школьника. Его тело обнаружили 17 октября.

Правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. — подтвердили информацию сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

В следственном комитете в данный момент не могут предоставить информацию о произошедшем.

Правоохранителям предстоит пообщаться с друзьями школьника, которые присутствовали на вечеринке, восстановить картину событий.