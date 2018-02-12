/ Браконьер признался в смертельном выстреле в инспектора охотнадзора в Карталах

Обвиняемый настаивает на неумышленном характере преступления.

В Карталах следователи продолжают разбираться в убийстве инспектора охотнадзора Александра Минина. В роковом выстреле подозревают браконьера, которого пытался задержать инспектор. Мужчину задержали накануне, сегодня он поговорил со следователями и частично признал свою вину.

Обвиняемый признал свою вину в том, что произвел неумышленный выстрел. Обвинение ему предъявлено в умышленном убийстве лица, находившегося при исполнении служебных обязанностей. — рассказали сайту «Первый областной» в следственном отделе по городу Карталы СУ СКР по Челябинской области.

Мера пресечения браконьеру не избрана, однако следствием направлено в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Напомним, 10 февраля государственный инспектор охотнадзора отправился в рейд в Карталинском районе. Он заметил трех браконьеров, ведущих охоту на косуль, и попытался их задержать. Двое успели скрыться на снегоходах, а третий, как предполагает следствие, произвел роковой выстрел. 47-летнего мужчину, ранее судимого, задержали.