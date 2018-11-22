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/ Два ВАЗа не поделили равнозначный перекресток. Есть погибшие

Два ВАЗа не поделили равнозначный перекресток. Есть погибшие

Автомобили оказались всмятку.
сегодня в 16:39
  |  Происшествия

На заснеженной дороге в Красноармейском районе сегодня, 22 ноября, столкнулись две отечественные легковушки. По данным сотрудников ГИБДД, авария произошла на равнозначном перекрестке на автодороге Миасское-Шадринск. 32-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-21 102, не уступил дорогу «Девяносто девятой» с двумя людьми внутри. Автомобили оказались всмятку.

В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 21 099, 59-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия, оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы в ГБ № 1 города Копейска. — сообщили сайту «Первый областной» в региональном УГИБДД.

Обстоятельства и причины ДТП в Красноармейском районе продолжают устанавливать сотрудники Госавтоинспекции.

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