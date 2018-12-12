/ Гуляющего по дороге пешехода насмерть сбила «Нива»

Мужчину пытались спасти врачи.

В поселке Саткинского района компактный внедорожник насмерть сбил пешехода. Утром 11 декабря на автодорогу, проходящую через населенный пункт, вышел 42-летний местный житель. Он не собирался переходить на другую сторону, а просто стоял на проезжей части. Видеорегистратор заснял этот момент: судя по кадрам, было слишком темно, чтобы водитель успел заметить пешехода и затормозить.

79-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

Обстоятельства и причины продолжают устанавливаться сотрудниками Госавтоинспекции.

