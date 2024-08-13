Служащая полиции на Южном Урале 2 года помогала в легализации иностранцев

Дело об организации незаконной миграции дошло до суда

В Челябинске направлено в суд дело об организации канала незаконной миграции, на скамье подсудимых — четыре человека, в том числе служащая полиции, которые помогли легализоваться не менее чем 60 иностранцам, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, подозреваемая — главный специалист-эксперт отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции. Вместе с соучастниками она в течение двух лет — с ноября 2021 года по декабрь 2023-го — организовывала незаконное пребывание в РФ иностранцев. Для этого для них изготавливались фиктивные свидетельства о рождении, документы о заключении брака и поддельные дипломы.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Все четверо обвиняются в организации незаконной миграции, женщине, помимо этого, вменяются получение взятки, превышение должностных полномочий и внесение заведомо ложных сведений в документы.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.