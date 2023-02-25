Слесарь из Саткинского района перечислил мошенникам свыше полумиллиона рублей

Мужчину заинтересовала возможность заработать на инвестициях

Слесарь из Бакала Челябинской области лишился 540 тысяч рублей после того, как решил заработать на инвестициях. Мужчина перечислил мошенникам собственные сбережения и кредитные деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

47-летний сотрудник одного из предприятий рассказал полицейским, что увидел в социальных сетях рекламу инвестиций одной известной компании. Он оставил свой номер телефона, и вскоре с ним связался якобы представитель компании. Он объяснил потерпевшему правила, помог зарегистрироваться на сайте и внести более 10 тысяч рублей.

Спустя некоторое время неизвестный предложил мужчине внести более крупную сумму для увеличения дохода. Слесарь взял кредит и перечислил деньги вместе со своими сбережениями пятью переводами. В результате мужчина лишился более 500 тысяч рублей. О том, что его обманули, житель Бакала понял после того, как попытался вывести деньги, но у него ничего не вышло.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).