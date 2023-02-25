Слесарь из Бакала Челябинской области лишился 540 тысяч рублей после того, как решил заработать на инвестициях. Мужчина перечислил мошенникам собственные сбережения и кредитные деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
47-летний сотрудник одного из предприятий рассказал полицейским, что увидел в социальных сетях рекламу инвестиций одной известной компании. Он оставил свой номер телефона, и вскоре с ним связался якобы представитель компании. Он объяснил потерпевшему правила, помог зарегистрироваться на сайте и внести более 10 тысяч рублей.
Спустя некоторое время неизвестный предложил мужчине внести более крупную сумму для увеличения дохода. Слесарь взял кредит и перечислил деньги вместе со своими сбережениями пятью переводами. В результате мужчина лишился более 500 тысяч рублей. О том, что его обманули, житель Бакала понял после того, как попытался вывести деньги, но у него ничего не вышло.
В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).