Следующий из Магнитогорска в Москву самолет совершил аварийную посадку

Лайнер Sukhoi Superjet 100‑95 следует в аэропорт Шереметьево

Российский авилайнер Sukhoi Superjet 100-95 готовится к посадке в Шереметьево из-за неисправности системы топливного расчета, сообщает «Интерфакс». Известно, что рейс на неисправном самолете выполнялся из Москвы в Магнитогорск, но опять вернулся в столицу.

«Самолет готовится к посадке из-за неисправности системы топливного расчета», — сказал собеседник агентства.

Из Магнитогорска в столицу выполняют полеты две авиакомпании — «Россия» и «Уральские авиалинии». Оба перевозчика осуществляют рейсы в аэропорт Шереметьево.



UPD. На сайте воздушной гавани появилась информация, что самолет приземлился SS 100-95 авиакомпании «Россия» в Терминале В в 13:41 (мск).