Следующий из Челябинска в Екатеринбург поезд сломался в пути

Пассажиров пересаживают, до места назначения они доберутся с трехчасовой задержкой

Сегодня, 24 января, в Челябинской области из-за поломки остановилась электричка, следовавшая из Челябинска в Екатеринбург. Пассажиров пересаживают во вспомогательный состав. Соблюдение их прав контролирует прокуратура, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Вынужденная остановка поезда № 7005/7025 произошла из-за технической неисправности на перегоне Бижеляк — Кыштым. В результате до следующих остановок, на которых состав останавливается по пути в Екатеринбург, он будет добираться с двух- и трехчасовым опозданием, следует из расписания.

«Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Взято на контроль соблюдение прав пассажиров»,— прокомментировали в ведомстве.