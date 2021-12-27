Следствие настаивает на повторной экспертизе по факту смерти женщины после операции в челябинском медцентре

Выводы двух исследований оказались противоположными

Юлия Бакиева из Сургута скончалась в возрасте 47 лет после операции в челябинском медицинском центре «Медеор». По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело. Следствие настаивает на повторной экспертизе для выяснения причины гибели женщины. Выводы двух предыдущих исследований оказались кардинально разными. Об этом сообщила адвокат родственников умершей Елена Цыпина.

Напомним, Юлия Бакиева умерла в челябинской больнице № 6 после пластической операции по коррекции фигуры, сделанной в частном медицинском центре «Медеор».

Согласно медицинским документам, первые звоночки о том, что с организмом Юлии что-то не так, начались уже на следующие сутки: у пациентки поднялась высокая температура, появились боли в грудной клетке, ей было сложно дышать. На третьи сутки пациентка скончалась.

По меньшей мере странные и противоположные выводы делает одна и та же экспертная организация. В акте судебно-медицинского исследования четко сказано: «непосредственной причиной смерти следует считать обширные некрозы… — как осложнение оперативного вмешательства». А в судебной экспертизе, при описании всего того, что должны были сделать, но не сделали врачи медцентра «Медеор», вывод — прямая причинно-следственная связь между бездействиями врачей и смертью Бакиевой не имеется.

«Я сам врач, имею высшее медицинское образование, выяснил у профильных коллег, что случаи повреждения диафрагмы канюлей (специальный инструмент для забора жировой ткани с брюшной стенки) описаны в специализированных информационных источниках, что, собственно, и привело к выявленному в итоге пневмотораксу (попаданию воздуха в легкие помимо его попадания естественным путем). Проще говоря, ей пробили диафрагму, а для того чтобы завуалировать врачебную ошибку, врачи медцентра „Медеор“ к выявленным изменениям в легких добавили предположительный диагноз COVID-19, который в итоге не подтвердился», — подчеркнул брат умершей Тимур.

Кроме того, мужчина рассказал, что его сестра отправилась не на ту операцию, что ей провели. Женщина поехала в Челябинск для коррекции груди, а в медцентре ей предложили липолифтинг.

По факту смерти женщины было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Следствие посчитало экспертизу необъективной, родственники выводы следствия поддержали, все материалы дела направлены на повторную экспертизу в учреждение, расположенное в другом регионе», — сообщила адвокат Елена Цыпина.

У Юлии Бакиевой осталась семья: муж, взрослая дочь и несовершеннолетний сын.