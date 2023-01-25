Следственный комитет завел уголовное дело на управляющую компанию из-за холода в доме

Проверку начали после жалоб жителей

В Сатке жители пожаловались на недостаточное отопление одного из домов. В Следственном комитете по Челябинской области начали проверку. На управляющую компанию завели уголовное дело по предоставлению услуг ненадлежащего качества. Об том сообщили в пресс-службе ведомства.



Жители дома несколько раз обращались в управляющую компанию и писали о проблеме в социальных сетях. По их словам, в подъезде одного из домов было очень холодно. После проверки дома следователями СК работники управляющей компании восстановили температурный режим в доме. В этом после повторной проверки убедились следователи, представители администрации района и специалисты региональной жилищной инспекции.

Ход расследования уголовного дела контролирует руководитель следственного управления.