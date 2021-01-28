Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на площади Революции в Челябинске

Силовики разбираются в причинах ЧП в подземном пешеходном переходе

Сегодня, 28 января, в пешеходном переходе на площади Революции произошел взрыв газа, в результате пострадал один рабочий. Позже проверка подтвердила, что хлопок газа бытового баллона произошел в подсобном помещении, находящемся в подземном пешеходном переходе.

«По результатам проверки, проведенной по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вред здоровью человека либо крупного ущерба)», — прокомментировало Следственное управление СК России по Челябинской области.

По предварительным данным, рабочий, находившийся в подсобном помещении, доставлен в больницу с ожогами 2 степени. Разрушений конструкций помещения нет. Расследование уголовного дела продолжается.