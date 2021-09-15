Следственный комитет возбудил уголовное дело по срыву отопительного сезона в Юрюзани

Под угрозу поставлена подача отопления и соблюдение температурного режима

В Юрюзани может сорваться начало отопительного сезона. Здесь идет строительство котельной и тепловых сетей на средства областного фонда. Однако подрядчик не успевает закончить работы в срок. Сегодня губернатор Алексей Текслер поставил вопрос на личный контроль, а следственный комитет возбудил уголовное дело.

Напомним, тепло в дома могут не дать в положенный срок из-за подрядчика, который срывает сроки. Губернатор дал поручение своему заму Сергею Шалю о ежедневном контроле и отчете по ситуации. Алексей Текслер заявил, что люди не должны мерзнуть по вине подрядчика.

По данным СК по Челябинской области, в Юрюзани подрядчик ООО «Кама-Стройсервис» из Ижевска не смог завершить работы по муниципальному контракту по строительству котельной и прокладке инженерных сетей. В установленный срок — до начала отопительного сезона, компания должна была сдать объект.

«Данная ситуация поставила под угрозу начало подачи отопления и соблюдение температурного режима в холодное время года в детском дошкольном учреждении и многоэтажных домах жилого сектора. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», — прокомментировали в региональном СК.

Сейчас устанавливаются виновные должностные лица, которые должны обеспечить своевременное строительство и запуск котельной с инженерными коммуникациями. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.