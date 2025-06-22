Следственный комитет проверит условия жизни 6-летней челябинки

По рассказам соседей, ее обижают опекуны

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить условия жизни шестилетней девочки, которая проживает в Тракторозаводском районе Челябинске. Соседи девочки рассказывают в социальных сетях о тяжелых условиях жизни малышки, сообщает СУ СК России по Челябинской области.



«По словам соседей, ребенок находится в социально опасном положении, так как опекуны злоупотребляют алкоголем, применяют физическое насилие друг к другу и живут за счет социальных выплат ребенка. Звучит критика в адрес органов опеки и попечительства», — отмечают в пресс-службе.

Следственный комитет проведет проверку по статье Уголовного кодекса «Халатность».

Александр Бастрыкин ждет доклад по ситуации и по мерам защиты малышки.