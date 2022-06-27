Следственный комитет проведет проверку по факту нападения собак на ребенка в Златоусте

Пятилетней девочке оказана необходимая медицинская помощь

Следственные органы СКР по Челябинской области проводят доследственную проверку по факту нападения бродячих собак на пятилетнюю девочку в Златоусте, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Будет проверена достоверность информации, установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных»,— уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

ЧП произошло в минувшую субботу, 25 июня, на Кусинском шоссе. На пятилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Несмотря на то что прохожие отогнали животных, девочка получила рваные раны.

В полиции сообщили, что по факту нападения проводится проверка. В мэрии Златоуста пообещали, что собаки в этом месте будут отловлены незамедлительно.