Следственный комитет организовал проверку после обморожения подростка в Копейске

Несовершеннолетний житель города долго ждал автобус на остановке

Следственное управление по Челябинской области начало проверку по факту обморожения несовершеннолетнего в Копейске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Проверку организовали по информации в социальных сетях. Там появилось сообщение, что подросток получил обморожение носа первой степени после 45-минутного ожидания рейсового автобуса на остановке. Мама несовершеннолетнего отметила, что обморожение зафиксировали в травматологическом отделении.

«В настоящее время следователем СК России проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося, по результатам будет дана правовая оценка действиям либо бездействию перевозчиков и лиц, ответственных за организацию работы городского пассажирского транспорта»,— отмечают в пресс-службе СК.

Виновнику грозит наказание по статье Уголовного кодекса «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».