Следственный комитет начал проверку после взрыва в подземном переходе Челябинска

Также проверку проводит прокуратура

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Следственный комитет начал проверку по факту травмирования рабочего в подземном переходе на проспекте Ленина. Днем 28 января в подсобном помещении произошел хлопок газа.

«По предварительным данным, мужчина, находившийся в подсобном помещении, доставлен в больницу с ожогами 2 степени. Разрушений конструкций помещения не имеется. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, ЧП произошло днем 28 января в подземном переходе на площади Революции в Челябинске. По предварительным данным, произошла утечка газа, который взорвался при включении света.