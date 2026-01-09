Следственный комитет начал проверку после травмирования мальчика на горке в Челябинске

Назначена судебно-медицинская экспертиза

Следователем регионального СКР устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего на ледяном склоне в Челябинске, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, согласно которой 12-летний мальчик в одном из дворов по улице Громова в Советском районе города Челябинск при спуске с ледяного склона получил травму позвоночника, в связи с чем был госпитализирован.

По данному факту по поручению и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ледяная горка является стихийной, образовавшейся на склоне. Пострадавший мальчик при спуске расцепился с другим ребенком и ударился спиной о ледяную кочку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее мы сообщали, что в МВД России по Челябинской области инициировали проверку по данному инциденту.