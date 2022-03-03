Следственный комитет начал проверку после смерти крановщика в Челябинске

Рабочий перевернулся вместе с техникой на стройплощадке ЖК «Манхэттен»

Следственный комитет начал проверку по факту смерти машиниста башенного крана в центре Челябинска. Трагедия произошла днем 3 марта на улице Героя России Александра Яковлева.

«По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении крана. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на объекте требований техники безопасности при производстве работ», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по челябинской области.

Напомним, днем 3 марта упал строительный кран, расположенный вблизи дома 13 на улице Героя России Александра Яковлева.