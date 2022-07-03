Следственный комитет начал проверку после обнаружения человеческих останков в Челябинске

Тело мужчины нашли в реке Миасс

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения человеческих останков в реке Миасс, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В данный момент назначено судебно-медицинское исследование найденных останков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, тело неизвестного мужчины достали из реки Миасс 1 июля. Оно находилось недалеко от берега. Как сообщили спасатели, судя по состоянию останков, смерть наступила несколько лет назад. Личность мужчины устанавливается.