Следовавший в Челябинск автобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Башкирии

Травмы получил автомобилист, врезавшийся в общественный транспорт

Сегодня, 6 мая, утром на территории Иглинского района в Башкирии столкнулись автобус, который следовал из Казани в Челябинск, и автомобиль «Шевроле Нива». В результате водитель легковушки получил различные травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан.

Авария произошла на 1533 километре трассы М-5 около деревни Тикеево. 27-летний водитель «Шевроле» врезался в движущийся по встречке автобус «Хигер», который перевозил 28 пассажиров.

В результате водителя «Шевроле» госпитализировали с травмами. Пассажиры автобуса не пострадали.

На месте работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Все обстоятельства выясняются.