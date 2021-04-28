Дело о взятке главы Куяшского поселения направлено в прокуратуру

Материалы направлены в прокуратуру

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Кунашакского сельского поселения Валерия Аверина. Он обвиняется в получении взятки. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Установлено, что обвиняемый получил в размере 35 тысяч рублей от ранее осужденного местного жителя. Мужчина был приговорен к исправительным работам, однако решил избежать их, заплатив Аверину.

В отношении главы сельского поселения были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 290 УК РФ («Получение взятки) и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.