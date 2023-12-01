Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) после гибели 9-летней девочки на пожаре в Варне, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Трагедия случилась в ночь на пятницу, 1 декабря. Загорелся жилой дом на четверых хозяев. В квартире, где начался пожар, находились двое взрослых и пятеро детей. Семья характеризуется как благополучная.
«В настоящее время на месте работают следователи и следователь-криминалист, продолжается выполнение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — прокомментировали в СУ СКР по региону.
По данным следствия, пожар начался после короткого замыкания электропроводки.
Как ранее сообщал наш сайт, двое маленьких детей погибли на пожаре в квартире под Челябинском.