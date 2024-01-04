Следователи проводят проверку после задержки поездов на ЮУЖД

Для пассажиров организуют питание

Сегодня, 4 января, по техническим причинам на путях задерживаются пять пассажирских поездов на Южно-Уральской железной дороге. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в ведомстве.

«На перегоне Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам произошла задержка движения поездов. В поездах отключалось отопление, и пассажиры из-за низкой температуры воздуха подвергались опасности переохлаждения», — прокомментировали в Центральном МСУТ СКР.

К данному часу задерживаются поезде по следующим направлениям:

— № 346 Адлер — Нижневартовск на 8 часов 59 минут;

— № 332 Уфа — Новый Уренгой на 5 часов 56 минут; — № 331 Новый Уренгой — Уфа на 4 часа 30 минут; — № 122 Оренбург — Екатеринбург на 5 часов 34 минуты;

— № 146 Челябинск — Санкт-Петербург на 2 часа 27 минут.

«В поезде № 331 будет организовано питание в Челябинске. В поездах № 346, № 122 и № 332 — питание в Екатеринбурге. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Кроме того, на 6 часов 53 минуты задержан пригородный поезд № 6256 сообщением Челябинск — Каменск-Уральский. Железнодорожники принимают все меры для минимизации задержки поездов. Приносим пассажирам извинения за доставленное неудобство», — прокомментировали в пресс-службе ЮУЖД.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

