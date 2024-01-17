Следователи начали проверку после утечки газа под Челябинском

Пострадали 48-летний мужчина и его 16-летний сын

Следователи регионального СКР организовали проверку после инцидента с утечкой газа из баллона в СНТ под Челябинском. Процессуальная проверка проводится по признакам преступления по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось в СНТ «Узункуль» Сосновского района. Из-за утечки газа из баллона произошел хлопок. Пострадали мужчина и его несовершеннолетний сын. Они находятся в реанимации.

«В настоящее время следователем СК России проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин и условий, которые привели к произошедшему», — прокомментировали в СУ СКР по региону.

Аналогичное происшествие случилось в Аргаяшском районе. Там при утечке газа в частном доме пострадали три человека.