Следователи регионального СКР организовали проверку после инцидента с утечкой газа из баллона в СНТ под Челябинском. Процессуальная проверка проводится по признакам преступления по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП случилось в СНТ «Узункуль» Сосновского района. Из-за утечки газа из баллона произошел хлопок. Пострадали мужчина и его несовершеннолетний сын. Они находятся в реанимации.
«В настоящее время следователем СК России проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин и условий, которые привели к произошедшему», — прокомментировали в СУ СКР по региону.
Аналогичное происшествие случилось в Аргаяшском районе. Там при утечке газа в частном доме пострадали три человека.