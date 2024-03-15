Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП под Усть‑Катавом

В аварии погибла семья с детьми

СУ СКР по Челябинской области просит откликнуться очевидцев аварии на автодороге Усть-Катав — Орловка, которая случилась 4 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 20‑летний водитель Hyundai при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ‑2110. В отечественной легковушке погибла семья Гайсиных — супруги Ольга и Рудольф, их семилетняя дочь и новорожденный сын. Еще один ребенок, пятилетний мальчик, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В отношении водителя Hyundai возбуждено уголовное дело, он находится в СИЗО.

Всех, кто стал свидетелем ДТП, просят позвонить по телефонам 8 (351)728-57-74, 728-57-73, 265-92-22.