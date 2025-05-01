Следком проверит детский сад из‑за жалоб родителей на истязания детей

Малыши приходили домой напуганные и с синяками

Родители воспитанников челябинского детского сада № 251 пожаловались на истязание детей. Малыши приходили домой с синяками и отказывались идти в садик. Информацию проверит СКР по Челябинской области.

«По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся.