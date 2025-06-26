Скончался в колонии бывший глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович

Предварительно считают, что причиной стало обострение заболевания

26 июня в исправительной колонии скончался бывший глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович. Как сообщает официальный сайт администрации района, предварительной причиной смерти названо обострение менингита.

Николай Шиманович отбывал пятилетнее наказание в колонии общего режима за особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также был оштрафован на 500 тысяч рублей. Он возглавлял Катав-Ивановский район с 2021 по 2025 год.

Администрация Катав-Ивановского района выразила соболезнования родным и близким покойного. Подробности смерти Николая Шимановича выясняются.