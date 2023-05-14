Скончался советник главы района в Челябинской области

С Георгием Белоусовым простятся 16 мая

В Карталинском районе Челябинской области скончался советник главы Георгий Белоусов. Об этом сегодня, 14 мая, сообщило местное издание «Карталинская новь».

«Умер Белоусов Георгий Константинович. Невосполнимая потеря для его родных, друзей и коллег. Похороны состоятся во вторник, 16 мая. Приносим глубокие соболезнования семье и близким»,— сообщили в издании.

Причины смерти советника главы района не сообщаются.

По данным издания, Георгий Белоусов с 2020 года был председателем Общественной палаты Карталинского района. Его кандидатуру после увольнения Михаила Шушунова предложил глава района Анатолий Вдовин.