Скончалась восьмилетняя девочка, пострадавшая на пожаре в Бродокалмаке

Ее мама еще находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает

В больнице скончалась восьмилетняя девочка, получившая 80% ожогов тела, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МЧС по Челябинской области.

Трагедия случилась накануне в частном доме поселка Бродокалмак. В огне пострадали женщина и ее восьмилетняя дочь. Еще двое детей, которые находились в доме, не пострадали. Всего в семье воспитывают шестерых детей.

«Девочка скончалась в больнице в тот же день», — прокомментировали в ГУ МЧС по региону.

Также накануне вечером в Чесменском районе на пожаре в частном доме погибли трое мальчиков.

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