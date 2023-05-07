Склады с порохом загорелись в Свердловской области

Пожарная обстановка в регионе критическая

Вечером 6 мая в Свердловской области в поселке Первомайский загорелись склады с порохом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, два склада полностью уничтожены, три пожарным удалось отстоять. По данным издания «РИА Новости», власти начали эвакуацию жителей.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. По предварительной информации, пострадавших нет»,— сообщили в ведомстве.

Известно, что огнем уничтожены два склада на площади 960 квадратных метров.

По словам главы Режевского городского округа, в котором находится поселок Первомайский, местных жителей эвакуируют на автобусах и личных авто. Для них организованы пункты временного размещения.

По данным ТАСС, обстановка по пожарам в Свердловской области критическая. На сегодняшний день площадь лесных пожаров составляет более 33 тысяч гектаров. Одно из крупных возгораний недавно произошло в поселке Сосьва, там огонь уничтожил около 180 строений. Два человека погибли.