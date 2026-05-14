Схему торговли персональными данными пресекли в Челябинске

ФСБ и СК задержали троих мужчин — владельцев телеграм-каналов

В Челябинске ФСБ и СС пресекли торговлю персональными данными физлиц, задержаны трое челябинцев. Они владели телеграм-каналами, которые предлагали услуги по продаже данных. Информацию злоумышленники получали от должностных лиц. В УФСБ России по Челябинской области поделились кадрами с задержания.

Мужчин считают причастными к совершению преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 3 ст. 272.1 УК России (незаконные использование, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Сегодня, 14 мая, днем их задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Видео опубликовано здесь. Данные, которые они продавали через телеграм-каналы, получали по личным связям с должностными лицами госструктур.

Возбуждено уголовное дело по вышеуказанной статье. Проводятся следственные мероприятия.

«Управление напоминает, что в соответствии со ст. 272.1 УК России за незаконные использование, передачу, сбор или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, предусмотрена уголовная ответственность», — пояснили в региональном управлении ФСБ.

Наказание по указанным статьям — до лишения свободы сроком до 6 лет.