СК возбудил дело после смерти 14‑летней девочки на Аракульском Шихане

Школьница сорвалась с 50‑метровой высоты

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ) после гибели 14-летней школьницы на Аракульском Шихане. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия случилась накануне днем. Группа из 45 школьников из Кыштыма в сопровождении двух педагогов отправилась в туристический поход. В какой-то момент 14-летняя девочка поскользнулась на камнях и сорвалась со скалы. Пострадавшая погибла на месте.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются виновные лица, в обязанность которых входило обеспечение должного контроля по обеспечению безопасности лиц, находящихся на туристическом маршруте», — сообщили в региональном СУ СКР.

Дело находится на контроле руководителя ведомства.