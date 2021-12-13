СК возбудил уголовные дела после взрыва в Серпуховском монастыре

Бывший ученик, устроивший ЧП, госпитализирован в тяжелом состоянии

Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту взрыва возле женского монастыря в Серпухове. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в СУ СКР по Московской области.

Напомним, ЧП случилось утром. 18-летний парень активировал самодельную взрывчатку у входа в здание Серпуховского женского монастыря. Пострадали воспитанники приходской школы, которая находится рядом. По предварительной информации, семеро несовершеннолетних получили осколочные ранения.

Известно, что парень, устроивший взрыв, ранее учился в приходской школе.

«По факту происшествия в монастыре возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ)», — сообщили в СУ СКР по Московской области.

По данным РИА Новости, молодой человек хотел свести счеты с жизнью опасным для общества способом. Парень получил тяжелые травмы и находится в больнице.