СК возбудил уголовное дело после убийства девушки в Челябинской области

Женщина скончалась от ножевых ранений

«По предварительным данным, в ходе бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшей удар ножом, а в последствии нанес ножевые ранения себе, для инсценировки самообороны и скрылся с места преступления»,

— сообщили в ведомстве.