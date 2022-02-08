Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства женщины в одном из домов в Пластовском районе Челябинской области. Тело 26-летней местной жительницы было обнаружено с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба регионального СК России.
Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний сожитель потерпевшей. В данный момент идет сбор доказательств.
«По предварительным данным, в ходе бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшей удар ножом, а в последствии нанес ножевые ранения себе, для инсценировки самообороны и скрылся с места преступления», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что СК возбудил уголовное дело после гибели трехлетней девочки в Челябинской области. Ребенок умер из‑за отравления продуктами горения.
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