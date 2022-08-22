Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после гибели 17-летнего и 19-летнего парней в канализационном люке детского лагеря в Увельском районе. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Трагедия случилась 20 августа. По данным следствия, разнорабочий чистил колодец и потерял сознание. Его брат бросился на помощь и тоже погиб.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления», — сообщили в региональном СУ СКР.
Как ранее сообщал наш сайт, в канализационном отстойнике возле ТРК «Алмаз» в Челябинске погибли сантехник, электрик и механик.
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